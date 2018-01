O que esperar do lançamento da Apple? - Link - Estadão

Convite para o lançamento da Apple diz “Isto deve alegrar o dia de todo mundo”

Novas cores, iPhone mais barato e parceria com operadora chinesa estão entre os rumores mais comentados

SÃO PAULO – Expectativas altas envolveram a Apple durante a semana. Na terça-feira, 10, às 14h (horário de Brasília) a empresa promove o evento de lançamento do novo iPhone (ou novos iPhones) em sua sede, em Cupertino, na Califórnia; e, no dia seguinte, uma coletiva de imprensa em Beijing, China.

Como é típico no mercado de tecnologia, os dois eventos estão cercados de boatos sobre os próximos passos da companhia fundada por Steve Jobs. A seguir, uma lista das principais especulações envolvendo o lançamento.

Imagem que seria da caixa do novo iPhone, publicada pelo site francês Noweherelese.fr

1) Dois iPhones – um deles, de baixo custo

Em reportagem no dia 19 de agosto, o Wall Street Journal revelou que a companhia encomendou a produção de dois novos iPhones para uma de suas parceiras na China – se confirmado o boato, é a primeira vez que a empresa lança dois modelos simultaneamente. A diferença entre as versões é que uma seria topo-de-linha (a 5S, equivalente para o iPhone5 do que foi o 4S para o 4) e a outra de baixo custo (a 5C), para penetrar mercados emergentes como a China. O preço dos novos equipamentos também é uma incógnita até o momento.

2) Novas cores

Os dois novos modelos de iPhone também trarão mais cores à paleta da Apple. Para o 5S, o dourado deve se juntar aos já clássicos branco, preto e prateado no 5S. O 5C, por sua vez, deverá ter exterior nas cores amarelo, azul, verde, rosa e branco, provavelmente em um case de plástico no lugar do alumínio habitual, barateando o produto.

3) Parceria com a China Mobile

Os rumores de que a Apple quer chegar aos mercados emergentes aumentaram quando o Wall Street Journal revelou que a empresa começou a planejar o envio de iPhones mais baratos para a China Mobile, operadora de mais de 700 milhões de chineses. O acordo é vital para que a Apple expanda seus horizontes no país asiático, onde o mercado é dominado por marcas Android como a Samsung e a Xiaomi.

4) Botão Home biométrico

Pela primeira vez, a Apple deve mudar o botão Home do iPhone, tornando-o biométrico, armazenando a impressão digital do dono do celular para aumentar a segurança do aparelho. Há rumores que sugerem que o novo botão terá cobertura de cristal para aumentar sua durabilidade, e um anel de prata ao redor, e estará disponível apenas na versão 5S.

Foto do que seria um novo iPhone na cor dourada

5) A data oficial de lançamento do iOS 7

Divulgado em junho, durante a WWDC, o novo sistema operacional dos portáteis da Apple deve ter sua data de lançamento anunciada. Com uma aparência mais leve, texturas translúcidas e efeitos gráficos que respondem ao movimento do aparelho, o iOS 7 promete ser a maior revolução no sistema iOS desde o lançamento do iPhone, e estará disponível nos novos iPhones, além de poder ser atualizado no iPad (a partir do 2), iPod Touch (quarta geração) e iPhone (a partir do 4).

6) Upgrade no processador

Em 25 de agosto, o repórter Clayton Morris, da Fox News, comentou em sua página no Twitter que a Apple estaria desenvolvendo um novo chip, o A7, 31% mais veloz que seu predecessor, presente nos dois novos modelos.

7) Uma câmera mais poderosa

Além disso, no 5S, são esperadas melhorias na câmera, com rumores de um sensor com mais megapixels (entre 12 e 13), maior abertura (abrindo até F/2.0) e um flash de dois LED, aumentando a precisão de cores da imagem.

8) iTunes Radio

Outra novidade da Apple divulgada na WWDC que deve ganhar mais detalhes nos eventos dessa semana é a iTunes Radio, serviço de streaming de música similar ao Pandora que a empresa lançará junto com o iOS 7. Parcerias com a Universal, a Sony e a Warner já estão assinadas, e é sabido que o serviço será gratuito, sustentado por anúncios.