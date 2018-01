O que estão dizendo do Internet Explorer 9? - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO

O novo browser da Microsoft foi finalmente liberado para download durante a madrugada de terça-feira. O Internet Explorer 9 ficou em teste (beta) de setembro a fevereiro, quando a fabricante publicou a versão Release Candidate (RC), a última etapa antes da edição finalizada do produto.

A empresa tenta com o novo browser se inserir no contexto tecnológico e digital dos dias atuais. Para isso, deixou o IE9 com um design mais leve, limpo, exigindo desempenho com aceleração de hardware (pela GPU do computador do usuário) e a maior compatibilização com a nova linguagem HTML, a 5, aposta da W3C e já chamada de “Flash killer”.

Para baixar o novo software, entre no www.beautyoftheweb.com ou acesse o www.internetexplorer9.com.br (é compatível apenas com Windows Vista ou 7). Veja abaixo o que alguns dos sites especializadas acharam da nova versão. Você também está testando? Diga o que achou do IE9 nos comentários.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Whitson Gordon do Lifehacker

“IE9 tem uma interface completamente nova e ocupa bem pouco espaço verticalmente. Os dias de milhares de barras de ferramentas e perda de espaço na tela se foram. Mais do que isso, a barra de ferramentas superior está mais amigável que a do Chrome. Ele combina os mais importantes botões de navegação, busca unificada e barra de endereços, tabs e botões de opções tudo na mesma linha. IE9 dá um grande passo à frente dos seus concorrentes em relação ao que está por baixo do capô, acrescentando a aceleração de hardware (usando o GPU para ajudar na renderização de aplicativos na web) e suporte a HTML5.”

Peter Bright do Ars Technica

“IE9 é uma vitória. Não perfeito, mas ainda assim um produto de primeira linha. A Microsoft realmente fez um browser melhor. É indiscutivelmente o navegador mais moderno no mercado. Se você usa Internet Explorer e não está encalhado no Windows XP, você deve atualizar-se. IE6 e 7 são fracassos que você deve ter vergonha de usar. IE8 é mais aceitável, mas o IE9 é um browser excelente que pode ser usado com confiança e orgulho.”

Scott Gilbertson da Wired

“É o maior avanço da Microsoft, em termos de browser, em dois anos. O IE9 é um salto enorme, pois traz suporte a padrões web necessários, melhor performance e aceleração de hardware para gráficos e animações. É um navegador competente e que vale muito mais que o IE8.”

Devindra Hardawar do Venture Beat

“É o navegador mais bonito até agora. É rápido o suficiente para seduzir usuários muito ativos de Chrome ou Firefox. Mas o principal valor do IE9 é que ele trará a velocidade e os recursos que geeks estão acostumados para usuários comuns. Essas pessoas nunca instalariam um browser diferente. Pelo menos com o IE9, isso se torna menos criminoso.”

James Stables do TechRadar

“Não podemos deixar de sentir que a Microsoft está à frente na curva desta vez. A aceleração de hardware não poderia vir em melhor hora, os recursos de segurança são excelentes, e é bom ver que eles estão tão preocupados com a privacidade dos usuários quanto com a renda gerada por propaganda. Alguns dos recursos do IE9 são realmente inovadores, o que o faz um bom instrumento para se ter experiências mais ricas na internet. A Microsoft deve agora continuar a desenvolver o navegador em vez de esperar três anos para liberar o IE10, caso contrário todo o ótimo trabalho terá sido em vão.”

[O TechRadar fez sua review no dia 14 a partir da versão RC e prometeu atualizar detalhes assim que testassem a versão final. Não houve alterações no artigo até a tarde desta quarta-feira, 16]

Kate Bevan do Guardian

“Ele é estável, limpo e rápido e tem uma boa integração com o sistema operacional. Isso pode significar que baixar um novo navegador já não é a primeira coisa que você fará quando comprar um computador novo. Pontos positivos: interface limpa, a possibilidade puxar sites para a barra de tarefas do desktop, navegação segura, e foco nos padrões. Pontos negativos: a instalação é lenta e precisa que o computador seja reinicializado; o layout minimalista pode não ser para todos os gostos.”

Jeffrey Van Camp do Digital Trends

“A maioria de nós aqui deixamos o Internet Explorer anos atrás. Dois anos atrás, quando a Microsoft publicou o IE8, nós o chamamos de ainda um browser para usuários do Windows que ‘não estão nem aí’. IE9 é a primeira versão do navegador que pode mudar essa percepção. Não temos certeza se vamos abandonar o Chrome, Firefox e Safari ainda, mas o IE9 é um avanço da Microsoft no caminho certo. Também é bom para todos os usuários do IE, independente se eles o usam por preguiça, ignorância ou lealdade. Depois de muito tempo, finalmente há uma boa razão para usar Internet Explorer. Vamos esperar que a Microsoft siga os passos do Google e comece a atualizar seu navegador mais contínua e constantemente. Pois não há nenhuma razão para esperarmos outros dois anos por atualizações.”