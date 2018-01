O que estão dizendo do iPad 2? - Link - Estadão

O iPad 2 começara a ser vendido nesta sexta-feira, 11 de março, nas lojas da Apple. Por causa disso, as primeiras resenhas do aparelho, que esteve na mão de alguns jornalistas desde o anúncio feito por Steve Jobs, começaram a aparecer, revelando detalhes sobre a aparência e a performance da segunda geração do tablet. Veja algumas opiniões:

MG Siegler, do TechCrunch:

“O iPad original foi considerado um grande hit — mas não havia nenhuma competição real. O iPad 2 tem rivais — no momento, o Xoom, com muitos outros a caminho. Mas não tenho nenhuma dúvida que ele será um hit maior que o original. A maior mudança no hardware foi na espessura. Segurar o iPad 1 agora se parece com levantar um monitor volumoso, enquanto o iPad 2 lembra uma prancheta. As coisas que me desapontaram na segunda versão são as mesmas que não me agradaram na primeira. Eu ainda acho que o equipamento deveria ser mais leve. Segurar com uma mão é ok em algumas posições, mas cansa. Eu também gostaria que a tela refletisse menos. Você não consegue ler nada embaixo do sol”

Walt Mossberg, do All Things Digital (Wall Street Journal):

“Não vi uma diferença dramática na velocidade do iPad 2 em comparação com o primeiro modelo, mas é possível perceber alguma mudança. Os aplicativos foram inicializados e rodaram de maneira bem mais ágil, e o próprio dispositivo parece mais preparado. Ele não travou nos meus testes, ao contrário de todos os outros Androids que testei. O iPad 2, na minha visão, oferece um ótimo balanço entre tamanho, funcionalidade e preço, e mantém a Apple a frente na corrida dos tablets, ao menos por enquanto. No entanto, a menos que você seja desesperado pelas câmeras ou se sinta desconfortável trabalhando com o volume maior do primeiro modelo, eu não aconselho que donos de iPads corram para trocar os seus aparelhos pela nova versão”.

Jason Snell, da MacWorld:

“No iPad 2, as portas e os botões estão posicionados em uma parte curva do painel traseiro, em vez de um dos lados. A sensação é completamente diferente, um pouco como reverter as superfícies planas do iPhone 4 para as costas curvadas de um iPhone 3G. Algumas vezes eu me vi lutando para inserir cabos no ângulo certo, porque eu estava confuso com a curva do painel traseiro. A segunda geração é mais fácil de se carregar com uma só mão, e o peso perdido faz diferença quando você o usa por longos períodos. Mas, se você está planejando usar o iPad 2 para ler, você ainda terá que apoia-lo em algum lugar ou em uma mesa – o tablet ainda não é leve o bastante. Uma vantagem é o processador dual-core. Desde o primeiro momento em que comecei a usar no iPad 2 apps que eu usava na primeira versão, percebi que o sistema estava muito melhor, mas grande parte disso também deve ser creditado ao novo iOS”.

Joshua Topolski, do Engadget:

“Fotos não fazem justiça ao iPad 2 – ele fica muito, muito bem nas suas mãos. Sua espessura e as formas mais arredondadas do design fazem a experiência de segurá-lo muito confortável. A Apple é conhecida pelo ótimo design industrial, e eles não decepcionaram com o iPad 2, que é muito bonito e muito bem desenhado. Pode ser frustrante para os competidores quando eles ouvem isso, mas é preciso dizê-lo: o iPad 2 não é apenas o melhor tablet do mercado, mas na verdade ele parece o único tablet no mercado. Por mais que gostemos de dizer que algo como o Xoom está ameaçando a Apple, é difícil (ou impossível) imaginar isso acontecendo de fato. Mas o iPad 2 é um produto perfeito? Absolutamente não. As cameras têm várias falhas e a tela – embora seja de altíssima qualidade – continua com a mesma resolução do display do iPad 1. Além disso, o seu sistema operacional ainda tem várias características irritantes, como o seu serviço de notificações”.

David Pogue, do The New York Times:

“Meus amigos, estou dizendo: tantas melhorias na espessura, no peso e na velocidade transformam completamente a experiência. Não estamos falando de um laptop ou de uma TV, onde você não nota a espessura durante o uso. Isso é um tablet. Você está quase sempre o segurando e levantando. Finura e pouco peso são muito importantes para o conforto. O iPad 2 é 0,32 polegadas mais fino. Perto disso, o Motorola Xoom – o melhor competidor Android por enquanto – parece obeso. Ainda assim , o iPad 2 consegue aguentar dez horas de bateria. Outro ponto positivo é que agora ele pode ser ligado a uma TV de alta resolução graças a um adaptador HDMI (US$40). O que você vê na TV espelha o conteúdo do iPad. A ligação entre os dois aparelhos funciona muito bem com slides, vídeos do YouTube ou filmes”.

