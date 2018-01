O que estão dizendo sobre Google + Motorola - Link - Estadão

Veja o que alguns analistas disseram sobre a compra da Motorola Mobility pelo Google e os reflexos no mercado

O Google anunciou nesta segunda-feira, 15, a compra da Motorola Mobility por cerca de US$ 12, 5 bilhões, o seu maior investimento até hoje e o primeiro grande acordo do fundador e atual presidente Larry Page.

—-

Além de usar a Motorola para pensar em software e hardware juntos e assim fortalecer o desenvolvimento do Android, o Google se tornará dono de milhares patentes de dispositivos móveis que significarão economia em processos judiciais contra concorrentes.

No início deste mês, quando o Google perdeu um leilão para compra de milhares de patentes da falida Nortel, o diretor da área jurídica David Drummond afirmou que Microsoft, Apple, Oracle e outras empresas estariam empreendendo uma espécie de perseguição judicial contra a empresa, que não estaria conseguindo se defender apropriadamente por falta de patentes.

A Motorola tem 17 mil patentes relacionadas apenas aos dispositivos móveis. Problema solucionado? Veja o que alguns analistas disseram sobre a questão e outros lados do acordo:

Jeff Jarvis, no Business Insider:

“O acordo entre Google e Motorola é um repelente de advogados. Ou veneno de rato, se você preferir. É um trágico e sem sentido produto do nosso sistema de patentes quebrado. Somente neste ano, US$ 18 bilhões foram gastos, não em inovação e nem investidos no empreendedorismo, mas com processos judiciais para garantir patentes. Sim: precisamos de uma reforma de patentes. Tendo dito isto, isso é bom para o o Google e para o ecossistema do Android. Por isso HTC, LG e Sony fizeram comunicados elogiando a compra. O Google não irá competir com elas. O Google está comprando proteção para elas, defendendo-se contra a Apple, Nokia e outros donos de patentes”.

Tim Stevens, no Engadget:

“O que acontece em seguida? Enquanto isso certamente vai tornar os laços entre software e hardware mais apertados, o Google diz que continuará oferecendo o Android como uma plataforma aberta – a Motorola irá usá-los e outros poderão usar também, como sempre. Adicionalmente, o Google continuará brincando com o seu novo brinquedo como um negócio separado, não tornando a Motorola simplesmente a fabricante da casa. Mas temos que pensar no que isso significa para a Samsung, que teve uma parceria forte com o Google no Nexus S, e também para a HTC, que lançou o Nexus One e o G1″,

John Biggs, no TechCrunch:

“A Motorola será a embaixadora do Android para outros engenheiros, permitindo um turismo de dispositivos que assegurará que a HTC e outras empresas se beneficiem da plataforma enquanto fazem dinheiro com os seus próprios equipamentos. A Motorola deixará o Google mostrar para o resto do mundo como fazer dinheiro com o Android, enquanto, no processo, eles mesmos fazem ainda mais dinheiro com o Android”.

Sandro Pozzi, El País:

“O mais relevente desta manobra é que a empresa adquire as quase 20 mil patentes que a Motorola foi acumulando nas suas oito décadas de história. As únicas maneiras de conseguir patentes é adquirir a companhia proprietária ou entrar em custosas batalhas legais”.

Evelyn M. Rusli e Claire Cain Miller, do New York Times:

“Certamente o acordo pode ser enquadrado em alguma ação antitruste. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) está investigando o domínio do Google em várias áreas. A companhia recentemente concordou em pagar US$ 2,5 bilhões como multa de uma possível quebra de contrato, enquanto a Motorola deverá pagar US$ 375 milhões se aceitar outra oferta, de acordo com uma pessoa próxima dos negócios do Google”.

Tiago Dória, no seu blog:

“A aquisição pode ter diversas consequências mais imediatas: 1) acelerar a possível compra da Nokia (ou quem sabe RIM) por parte da Microsoft , 2) a Google pode estender a compra para outras áreas, como a de tablets, 3) a empresa de busca pode passar a ser vista como concorrente por seus antigos parceiros, como Samsung e HTC, que distribuíam o Android em seus dispositivos”.

Josh Halliday, do Guardian:

“Larry Page gostaria que a música para o seu primeiro grande anúncio fosse mais animadora. Em vez disso, analistas se perguntaram se o acordo bilionário também não foi o mais defensivo do Google. Mas Page é um matemático genial, e gastar US$ 12,5 bilhões em mais de 17 mil patentes de dispositivos móveis (7 mil a mais que a Nokia) deve ter parecido bastante atraente”.