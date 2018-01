O que foi baixado em 2010 - Link - Estadão

Em época de muitas retrospectivas, foi o site Torrent Freak quem fez a lista dos termos mais buscados no Kickass Torrents, um dos dez maiores indexadores de arquivos torrent do mundo.

Na primeira posição ficou o filme A Origem, lançado em julho nos Estados Unidos, seguido do longa Iron Man 2, que chegou aos cinemas americanos em abril. Além de sucessos do cinema, os usuários do site também mostraram ter gosto por pornografia: o termo “xxx” ficou em quarto lugar e “porn” aparece em nono.

Termos genéricos como “2010″, “DVDrip” e “french” também figuram o top 10. A primeira série de TV a aparecer no ranking é Glee, em 12º lugar. Dois termos que merecem destaque pela curiosidade são “Windows 7″, na 20º posição, o software mais buscado no site, e “axxo”, 17º, um popular usuário que lançava arquivos para download gratuito de filmes comerciais. A última postagem de aXXo foi em março do ano passado, mas ainda agora o termo é associado à busca de torrents.

A lista completa com os 100 termos mais buscados está aqui.