O que muda com o 'Assinar' do Facebook - Link - Estadão

Entenda como funciona o novo botão, que permite acompanhar publicações de usuários sem adicioná-los como amigos

SÃO PAULO – O Facebook lançou nesta quarta-feira, 14, uma função que permite a um usuário acompanhar as publicações de qualquer outro sem adicioná-lo como amigo. Assim, a rede social do curtir ganha um novo verbo: assinar. Mas bem que podia ser “seguir”, já que a nova ferramenta habilita conexões que já existem no Twitter e no Google+.

A diferença do seguir do Facebook para o seguir do Twitter e do Google Plus é que, na rede social de Mark Zuckerberg, você também pode decidir o tipo e a quantidade de informações que gostaria de receber de um músico, um político ou um jornalista, por exemplo.

Até então, o Feed de Notícias era composto exclusivamente pelas atualizações de amigos. O único filtro era o algoritmo do Facebook que seleciona as “principais notícias” — atualizações mais relevantes dos amigos e páginas com quem o usuário mantém mais contato. A partir de agora, o controle sobre o conteúdo mostrado na timeline aumenta: além das publicações vindas das assinaturas passarem a fazer parte do Feed de Notícias, também será possível controlar quais tipos de atualizações de seus amigos você quer ver.

Para que outros usuários possam assinar seu perfil, é necessário habilitar o recurso aqui. Só assim o botão “Assinar” vai aparecer em seu perfil e usuários que não são seus amigos poderão ver as atualizações que você marcou como públicas. Vale lembrar que, desde a última alteração do Facebook, é possível determinar o nível de publicidade de um post no momento da publicação e que, se algo é marcado como “público”, mesmo pessoas não cadastradas na rede social podem vê-lo em seu mural.

Depois de permitir assinantes (você pode mudar de ideia depois), você poderá decidir quem poderá comentar em suas publicações e quais notificações você quer receber. Além do botão “Assinar”, seu perfil ganhará uma guia na barra lateral esquerda em que constarão todos os seu assinantes — pessoas que assinam seu perfil. Mesmo aqueles que não habilitaram as assinaturas em seu próprio perfil poderão assinar o feed dos usuários que o fizeram.

Por padrão, qualquer um já é assinante de todos os amigos — pois já recebe todas os posts públicas que eles enviam. Eles não aparecerão na guia de assinantes nem terão o botão “Assinar” no perfil, mas também será possível escolher qual conteúdo por eles publicados serão vistos no Feed de Notícias.

Assim, o sistema de assinaturas funciona em dois níveis:

- Em usuários que não são seus amigos

Ao assinar as atualizações de um usuário, você poderá optar por: ver todas suas atualizações, a maioria das atualizações (quantidade parecida com o que recebe hoje no feed de principais notícias) ou somente atualizações importantes (apenas destaques como um novo trabalho ou uma mudança de endereço, por exemplo). Também será possível escolher se quer ou não receber atualizações de status, posts sobre games, marcações em fotos e vídeos, informações de eventos.

- Em usuários que já são seu amigos

Ao passar o mouse sobre o nome de um amigo em sua timeline, você poderá fazer os mesmos ajustes citados no item anterior ou optar por simplesmente não receber mais nada de determinado usuário. Tanto os ajustes quanto o cancelamento da assinatura podem ser desfeitos posteriormente.