O quê o mundo quis saber em 2010 - Link - Estadão

Anualmente, o maior site de buscas da internet divulga os assuntos mais pesquisadas pelas pessoas ao redor do mundo, mapeando assim o espírito do tempo da humanidade. Exagero? Talvez, mas a empresa nomeia de Google Zeitgeist o anúncio dos assuntos que foram alvos do maior número de buscas durante o ano. A versão 2010 foi divulgada nesta quinta-feira, 9. Todos os resultados você confere aqui.

O assunto que teve o crescimento mais rápido no número de buscas foi o Chatroulette, site que coloca, aleatoriamente, você e um estranho para conversar via webcam. Ele ficou na frente de iPad (2º) e Justin Bieber (3º). Natural, já que estes dois outros temas tiveram um crescimento de notoriedade mais orgânico, enquanto o Chatroulette explodiu de um dia para o outro.

Já o termo que teve a queda mais rápida no número de buscas realizadas no Google foi a gripe suína. Na categoria entretenimento, aí sim, Justin Bieber levou a melhor, seguido por Shakira (uma das musas da Copa do Mundo), Eminem (que ressurgiu com seu novo álbum) e Netflix (locadora dos Estados Unidos que entrega filmes em casa ou os oferece via streaming) – na categoria específica de celebridades, JB ganhou novamente, só que a prata ficou com Kate Perry.

Entre os aparelhos eletrônicos, só deu Apple: iPad em primeiro e iPhone 4 em segundo. Nos esportes, sem surpresa: Copa do Mundo de 2010. A grande zebra, na verdade, ficou por conta do mapa que teve o crescimento de buscas mais rápido: o Anhembi, em São Paulo, onde são realizados shows e o desfile de carnaval da cidade.

Já no Google Notícias, o assunto que teve o maior aumento repentino de buscas foi a tragédia do Haiti; os mineiros do Chile ficaram na terceira posição, Lady Gaga na quarta e o vazamento de óleo nos Estados Unidos em décimo.

Brasil

Por aqui, o assunto que teve o maior crescimento de buscas foi a outra musa da Copa: Larissa Riquelme. Atrás dela veio Formspring e Justin Bieber (“assistir filmes online” ficou na nona posição). E se o campeão brasileiro foi o Fluminense, nas buscas do Google o Tricolor carioca nem apareceu. Na categoria esporte, o primeiro clube a surgir é o Corinthians, em quarto, seguido de Flamengo, em sexto, e Palmeiras em oitavo.