O que o Windows 7 tem de novo - Link - Estadão

Tela inicial do Windows 7: a primeira grande mudança é a barra inferior do Menu Iniciar, que ficou mais limpa – transparência é palavra-chave no conceito visual do sistema

Temas para a área de trabalho, agrupando na mesma janela as configurações visuais (como papel de parede) e esquema de sons do Windows

Windows 7 com widgets – parecidos com o do Vista, mas inicialmente desativados – e notas autoadesivas (um dos novos programas que acompanha o Windows 7)

Meu Computador em janela do Windows Explorer – que agora integra diferentes pastas de imagens, vídeos, músicas ou documentos em uma mesma biblioteca

Menu Iniciar: o botão escrito deu lugar ao logotipo do Windows

Windows Media Center, que manipula a biblioteca de mídia

Painel de Controle e múltiplos aplicativos no Menu Iniciar: o Windows 7 agrupa as janelas sob os respectivos ícones

Internet Explorer: vem integrado com o Windows, e é o primeiro atalho na barra inferior

Windows Media Player, que pouco mudou em relação às versões anteriores

Novo WordPad, e Acessórios no Menu Iniciar – com novos aplicativos e menu mais compacto

Paint, outro programa que ganhou reformulação visual

Visualização de múltiplas janelas abertas pelo ícone no Menu Iniciar

Mahjong Titans, um dos novos joguinhos que acompanham o Windows (Paciência, Copas e Campo Minado ainda estão lá)

Controle de Pais, ferramenta própria do Windows para filtrar o acesso das crianças