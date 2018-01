O que representa o tropeço do Google? - Link - Estadão

Empresa não alcançou metas de faturamento e ações caíram em mais de 8%

SÃO FRANCISCO – Os esforços acelerados do Google para encontrar espaço nos mercados móveis e de redes sociais, que crescem rapidamente, ganharam destaque na sexta, 20, um dia depois que o gigante da internet anunciou um dos raros tropeços em seus resultados.

Os investimentos da empresa no software móvel Android e na incipiente rede social Google+, semelhante ao Facebook, representam oportunidade essencial de crescimento para a companhia, no futuro. Mas Wall Street ainda está tentando compreender seu impacto de longo prazo sobre o negócio do Google.

Na sexta-feira, as ações do Google registraram queda de mais de 8%. A empresa não alcançou suas metas em termos de faturamento e o custo por clique (CPC) -ou seja, o valor pago pelos anunciantes quando um usuário clica em anúncios vinculados a resultados de buscas- caiu pela primeira vez em dois anos, apesar do recorde atingido pelo comércio eletrônico nos Estados Unidos durante a temporada de fim de ano.

O Google+, rede social recentemente lançada pela companhia, tem 90 milhões de usuários no momento, ante 40 milhões há três meses.

O Android se tornou a plataforma móvel mais usada do mundo, à frente do iOS, da Apple, sendo um importante acesso dos consumidores a diferentes serviços do Google, e elevando o número de pessoas que veem os anúncios veiculados pela empresa.

Em curto prazo, porém, o valor recebido pela publicidade destinada a aparelhos móveis parece ser menor que o pago pela publicidade veiculada em seu serviço de buscas convencional.

“Gostaríamos de estudar melhor o efeito de um aumento na proporção de suas buscas conduzidas via aparelhos móveis”, disse Ryan Jacob, presidente do conselho e vice-presidente de investimento da Jacob Funds, que detém ações do Google. “Eles não vêm obtendo o mesmo tipo de preços do lado móvel que costumam obter nas buscas em computadores”.

Os pesados investimentos do Google em iniciativas móveis e de redes sociais, para enfrentar concorrentes como a Apple e o Facebook, e a aquisição da fabricante de celulares Motorola Mobility por 12,5 bilhões de dólares causam preocupações aos investidores.

