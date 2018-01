O que se falou no Twitter em 2009 - Link - Estadão

O que se falou no Twitter em 2009

O Twitter divulgou uma lista dos assuntos mais comentados no serviço no ano que está chegando ao fim. A lista divulgada foi dividida em sete tópicos diferentes: notícias, pessoas, filmes, programas de televisão, tecnologia, esportes e hashtags. O Brasil ficou fora das listas não conseguindo emplacar nenhum assunto entre os mais populares do ano.

16/12/2009 | 17h02