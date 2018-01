O que você precisa saber sobre o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus - Link - Estadão

Evolução: tamanho de tela de iPhone entre os modelos 5S e 6 Plus. FOTO: AP Evolução: tamanho de tela de iPhone entre os modelos 5S e 6 Plus. FOTO: AP

SÃO PAULO – A Apple atualizou seu arsenal de smartphones e, em vez de apostar em uma versão popular (5C) e uma mais elegante (5S), seguiu uma corrente já presente no mercado de lançar praticamente o aparelho, mas em tamanhos diferentes. O iPhone 6, de 4,7 polegadas, vem ao lado do iPhone 6 Plus, de 5,5″. A estratégia é oferecer opções para diferentes gostos, já que além desses produtos, a empresa conta ainda com o iPad Mini, de 7,9″, e o iPad, de 9,7″.

Como em toda atualização de aparelho da Apple, surgem dúvidas. Para quem já tem um iPhone, vale a pena comprar o novo? Depende. Se o modelo for um iPhone 4S ou anterior, a resposta seria sim. Mas muito mais em razão do iOS 8, do que pelo próprio aparelho (em tempo: o iOS 8 só estará disponível a iPhones 5 ou mais recentes). As mudanças no iPhone 6 são tão discretas, que não é absurdo dizer que uma a sua adoção só vale pela sua opção variada de tamanhos de tela. Nesse caso, tamanho importa.

Há uma tendência clara no mercado de compartimentar os smartphones não só pelas suas configurações e recursos, mas pelo seu tamanho. Não à toa, surgiram os tais “híbridos” que em certa época não tinha nem o tamanho padrão dos tablets (7 polegadas para cima), nem dos smartphones (4 polegadas para baixo). Hoje, tal distinção praticamente não existe.

Os novos aparelhos da Apple chegam ao mercado no próximo dia 19 de setembro com preços (com contrato) que variam de US$ 199 a US$ 499. Não se sabe ainda com quais preços chegarão ao Brasil (nem está confirmado se o Brasil receberá o aparelho, embora isso seja o mais provável). Abaixo, um resumo para entender todas as novidades sobre os novos smartphones da Apple:

DESIGN

Na mudança do iPhone 4S para o iPhone 5, a tela passou de 3,5 para 4 polegadas. O salto do iPhone 5S (que manteve a medida anterior) para o iPhone 6 (de 0,7″) é um pouco mais audaciosa. Imagine então o quão estranho seria ter o iPhone 6 Plus, com 5,5 polegadas (1,5″ maior que o modelo lançado no ano passado), nas mãos.

Com o tamanho, veio um tanto a mais de peso. O iPhone 5S, um dos celulares mais leves da categoria, tinha apenas 112 gramas. O novo iPhone 6 chega com 129 g e o seu irmão maior bate 172 g na balança. A massa poderia ser ainda maior, não fosse o fato de os novos celulares terem ficado muito mais finos. O iPhone 6 tem 6,9 mm de espessura contra 7,6 mm do iPhone 5S, que perde até para o grandalhão iPhone 6 Plus, que mede 7,1 mm.

De cara, a mudança mais visível são as bordas, agora todas arredondadas, abandonando o visual afiado das últimas três versões e voltando a adotar o visual do primeiro iPhone, que veio ao mundo em 2007.

O botão de ligar/desligar perdeu sua posição na parte superior do aparelho e, assim como outros smartphones do mercado, foi para a lateral direita. A mudança se deve ao aumento da tela; se permanecesse em seu lugar original, os botões ficariam distantes uns dos outros.

CÂMERA

Ambos seguem com as mesmas configurações de câmera dos demais modelos, com 8 megapixels na traseira (a chamada iSight) e 1,2 megapixel na frontal (resolução 1280 x 960 pixels). Sem grandes novidades nesse quesito, anunciaram melhorias nos recursos de autofoco e de detecção facial.

As melhores notícias talvez sejam as relacionadas a vídeo. As câmeras tanto do iPhone 6 quanto do Plus, ganharam a possibilidade de filmar em até 60 fps (com qualidade de 1080p) ou 240 fps (para slow motion).

BATERIA

As melhorias na bateria foram mais expressivas. Compare: a bateria do iPhone 5S aguentava até 10 horas em ligações; o iPhone 6 eleva esse número para 14 e o iPhone 6 Plus aguenta até 24 horas. Se preferir, a comparação pode ser feita com tempo tocando música: são 40 horas do modelo anterior, contra 50 horas no iPhone 6 e 80 no Plus.

RESOLUÇÃO

A qualidade de imagem da tela do iPhone 6 Plus supera a dos demais modelos. O iPhone 5S contava com 1136×640 pixels (densidade de 326 ppi), o iPhone 6 altera o formato para 1334×750 pixels, mas mantém a densidade (326 ppi). Já o iPhone 6 Plus chega com 1920×1080 pixels e maior densidade (401 ppi).

PROCESSADOR

Os aparelhos vem com um novo chip A8, que a empresa diz ser 13% menor e 25% mais rápido que a geração anterior de chips. Além dele, o chip voltado para processamento de dados de movimento também foi atualizado, chegando à versão chamada M8.

SISTEMA OPERACIONAL

A Apple está anunciando seu novo sistema operacional, o iOS 8, como “a maior atualização de iOS já feita”.

De maneira geral, as mudanças serão mais estéticas, mas ainda assim a Apple lista melhorias em apps de mensagens e fotos. Além disso, dá novas funcionalidades ao Touch ID (o leitor biométrico presente no botão “home” do aparelho) e anuncia uma melhor integração entre apps de saúde e fitness. O teclado muda, ganha mais espaço e fica melhor disposto (principalmente nas telas maiores). Outras informações sobre o iOS 8 estão no site da Apple.

Os novos iPhones virão com o iOS 8. A novo sistema operacional estará disponível a partir do dia 17 de setembro também para iPad Mini, iPad 2 em diante, e os iPhones 4S, 5, 5S e 5C.

4G

Os iPhones apresentados são compatíveis com nada menos que 20 bandas de frequência LTE ou 4G. Isso acaba com os riscos de se comprar um iPhone e ir para uma região do mundo onde a frequência que opera 4G LTE é diferente da original de onde o aparelho foi fabricado.

NFC

A maior surpresa talvez seja a implementação da tecnologia NFC nos seus dois novos celulares. A sigla, para Near Field Communication, remete à possibilidade de fazer dois eletrônicos se comunicarem apenas aproximando um do outro. Até agora, o NFC tem sido utilizado apenas em aparelhos Android, para pagamento móvel (em sistemas de carteiras digitais), e como cartão de identificação.

SAÚDE E FITNESS

A Apple deve explorar bastante o uso de tecnologia aliado a monitoramento de saúde ou em atividades esportivas. Essa relação já estava bem clara entre os dispositivos vestíveis. Agora, que lançou um para chamar de seu, o Apple Watch, a empresa não deve ficar fora da onda.

Para isso, a maior arma presente nos smartphones da marca é chip M8. Nos novos dispositivos, ele poderá medir pressão do ar, calcular altura, distância percorrida e velocidade – algo bastante útil para atletas. A Apple afirmou que a Nike está desenvolvendo uma nova versão de seu aplicativo de atividade física que se aproveitará do novo sensor. Aliado aos sensores do relógio, o kit deve ficar completo.

PREÇO

Quando lançado no ano passado, o iPhone 5S custava US$ 200 (16 GB), US$ 300 (32 GB) e US$ 400 (64 GB), também sob contrato com operadora. Quando chegou ao Brasil, o aparelho chegou custando R$ 2,8 mil (16 GB), R$ 3,2 mil (32 GB) e R$ 3,6 mil (64 GB).

Os valores dos novos telefones para o mercado norte-americano, dentro de plano de operadora, serão:

iPhone 6: US$ 199 (16 GB), US$ 299 (64 GB) e US$ 399 (128 GB).

iPhone 6 Plus: US$ 299 (16 GB), US$ 399 (64 GB) e US$ 499 (128 GB).

Com as novas versões, o preço do iPhone 5S nos EUA passa a custar US$ 99 e o 5C sairá de graça, sempre amarrado a um plano de telefonia.

Sem contrato com operadora, os preços são:

iPhone 6: US$ 649(16 GB), US$ 749(64 GB) e US$ 849(128 GB).

iPhone 6 Plus: US$ 749(16 GB), US$ 849(64 GB) e US$ 949 (128 GB).

DISPONIBILIDADE

Os primeiros países a receber os dois modelos do iPhone 6 no dia 19 de setembro serão Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Canadá, França, Japão, Hong Kong, Singapura e Reino Unido. O Brasil está fora desta lista, mas deve estar entre os 115 que receberão o aparelho até o fim deste ano.