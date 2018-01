O rosto dos números no Irã - Link - Estadão

Por conta das limitações impostas ao trabalho da imprensa, os números não podem ser confirmados. Eles podem apenas ser estipulados pelos casos retratados por organizações como Repórteres Sem Fronteiras e Human Rights Watch.

É isso que o Guardian quer saber. Desde ontem, o tablóide britânico hospeda uma página com centenas de vultos iranianos. Alguns têm identidade, idade, e profissão, mas a maioria não.

Com a ajuda de seus leitores, o jornal quer preencher todas as lacunas de informação. Uma por uma.

Como os repórteres estrangeiros não estão autorizados a cobrir eles mesmos a situação no país, diversas empresas jornalísticas vêm adotando o jornalismo cidadão, feito por pessoas comuns, para reportar os protestos no Irã. O próprio Guardian vem usando vídeos do YouTube e tweets de iranianos em sua cobertura.