O Skype é da Microsoft - Link - Estadão

Empresas concluíram acordo de US$ 8,5 bilhões; serviço de chat vai funcionar como uma divisão da criadora do Windows

Steve Ballmer, CEO da Microsoft, e Tony Bates, CEO do Skype, anunciaram a compra em maio deste ano durante um evento em São Francisco. FOTO: Paul Sakuma/AP

REDMOND – O Skype agora é oficialmente uma parte da Microsoft. Na noite dessa quinta-feira, 13, a gigante dos softwares completou a compra de US$ 8,5 bilhões e adquiriu o serviço de conversas online em voz e em vídeo. A conclusão do negócio veio sete meses depois da Microsoft ter anunciado o acordo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Microsoft está contando com Skype para ajudá-la a alcançar alguns dos mercados mais aquecidos de tecnologia e mídia – em áreas que incluem socialização online, celulares e vídeo digital.

Juntos, os cerca de 17 milhões de usuários do Skype conversaram aproximadamente durante 207 bilhões de minutos de chamadas de voz e vídeo no ano passado – o que equivale a quase 400 mil anos de conversas via web.

A Microsoft afirmou que o Skype irá operar como uma divisão dentro da empresa. O CEO do Skype, Tony Bates, está se juntando à gigante para chefiar a divisão. Ele irá se reportar ao presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer.

/ AP

—-

Leia mais:

• Por que a Microsoft comprou o Skype