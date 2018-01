O smartphone mais fino do mundo - Link - Estadão

Motorola lança Droid Razr, que custará US$ 299, roda Android e tem 7,1 milímetros de espessura

NOVA YORK – A Motorola Mobility apresentou nesta terça-feira, 18, o aparelho Droid Razr, que custará US$ 299, afirmando que ele é o smartphone mais fino do mundo, com apenas 7,1 milímetros.

FOTO: Divulgação

A empresa, que concordou em ser comprada pelo Google por US$ 12,5 bilhões, também exibiu um aparelho que combina player de música e GPS destinado a entusiastas dos esportes.

A Motorola usa o software Android, do Google, em seus smartphones. O Razr poderá baixar filmes da Netflix e vem com câmeras na parte frontal e na traseira.

O telefone, revelado dias após o novo iPhone 4S, da Apple chegar ao mercado, é o mais recente lançamento de uma linha de produtos que ajudou a Motorola a se recuperar após anos de perda de participação no mercado.

/ Sinead Carew (REUTERS)