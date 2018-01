O Street View dos museus - Link - Estadão

Vista virtual do MoMA, em Nova York. FOTOS: REPRODUÇÃO

Os amantes da arte ganharam a partir desta terça-feira, 1º, uma ferramenta imprescindível: o Art Project, iniciativa do Google para permitir o acesso pela internet à uma coleção única de obras de arte de 17 dos principais museus do mundo, com uma qualidade de imagem excepcional e a possibilidade de interação.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O site www.googleartproject.com é a página em que os internautas poderão visitar determinadas salas de exposição dos museus, cada uma com quadros de sua coleção que podem ser vistos com uma resolução única.

Vista virtual da Tate Britain, em Londres.

O Metropolitan Museum of Art, o Hermitage, o palácio de Versalles, o holandês Rijksmuseum, a Tate Gallery, o Reina Sofía e o Thyssen estão entre as instituições que colaboraram com este projeto, que permite ainda fazer uma visita virtual, com visão em 360 graus, pelas galerias dos museus graças à uma tecnologia semelhante à usada para fazer o mapeamento de ruas para o Street View.

Obras como “Noite estrelada” (Van Gogh), do MoMA de Nova York, “A garrfa de anis del mono” (Juan Gris), do Reina Sofía em Madri, “A aparição do Messias” (Alexander Ivanov) da Galeria Tretiakov em Moscou, ou “O Nascimento de Vênus” (Sandro Botticelli) da Galeria de Uffizi, podem ser vistas com um detalhe minucioso.

O Google reproduziu as imagens com uma resolução de 7 bilhões de pixels (uma qualidade mil vezes maior do que a das câmeras digitais convencionais), o que permite observar as obras com uma visão microscópica dos detalhes dos traços.

Além das pinturas mais detalhadas, é possível ver outras milhares de obras pregadas nas paredes dos museus, acompanhadas de explicações em vídeos do YouTube de três minutos feitos por especialistas.

O projeto foi apresentado na galeria Tate Britain, cujo diretor, Nicholas Serota, destacou que o Art Project “dá uma oportunidade incomparável a todo o nosso público para se aproximar de grandes obras de arte”.

O vice-presidente tecnológico do Google para a Europa, África e Oriente Médio, Nelson Mattos, considerou que se trata de “um grande passo na forma em que as pessoas interagem com estas maravilhosas peças de arte” e acrescentou que a ferramenta facilitará o acesso à arte para milhões de pessoas que não podem visitar um museu.

Vista virtual do museu Reina Sofía em Madri.

O projeto beneficiará, entre outros, “milhões de crianças que provavelmente nunca terão a oportunidade de ver estas grande obras de arte pessoalmente” e, na opinião de Mattos, será um incentivo a mais para despertar a curiosidade para conhecer as pinturas fisicamente.

Mattos assegurou que o Art Project será ampliado com o tempo e deve chegar a outros museus importantes que ainda não estão na lista — entre os mais renomados estão o Louvre e o Prado.

Amit Sood, o diretor do projeto, não quis entrar em detalhes sobre as razões pelas quais esses museus ficarem de fora do projeto inicialmente, mas afirmou que “a porta continua aberta”.

O buscador, que financia integralmente o projeto, conseguiu colocá-lo em prática em um ano e meio graças à participação de um grupo de seus trabalhadores que usaram 20% do seu tempo de trabalho para outros projetos, uma conhecida iniciativa do Google para incentivar os funcionários.

Um desses trabalhadores é Clara Rivera, responsável por marketing e produtos do Google na sede em Mountain View, na Califórnia, e cujo amor pela arte a levou a embarcar em uma aventura de desenvolver a ferramenta e cordenar os trabalhos para capturar as imagens de alta resolução dos 17 museus.

Miguel Ángel Recio, diretor gerente do museou Thyssen, em Madri, se mostrou muito satisfeito com o produto e ficou convencido de que, ao contrário de manter as pessoas distantes dos museus, o Art Project servirá para estimular novas visitas e atrair “outro tipo de usuários”.

“Para nós, é muito positivo porque servirá para atrair pessoas que até agora não nos conheciam”, disse Recio.

/ Fernando Puchol (EFE)