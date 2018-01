O tablet de salvação - Link - Estadão

E a capa da Economist de hoje?

“The book of Jobs”, referência a “The book of Job”, o Livro de Jó. O que significa isso? Por que é que o lançamento foi tão especulado, falado, esperado? A Economist fala sobre a histeria da mídia em torno do lançamento. “Céticos na blogosfera brincavam chamando-0 de Jesus Tablet”, diz a reportagem, que tenta explicar o hype.

Com o iPod, a loja iTunes e o iPhone, a Apple conseguiu fazer a indústria inteira dançar conforme sua música – suas rivais as copiavam, e o entretenimento se reformulava para acompanhar a mudança dos gadgets.

Agora o tablet promete mudar de uma vez três grandes mercados: computação, telecomunicações e mídia. Para a Economist, é esse último grupo quem está mais animado com a novidade – como se o tablet lhes dessem um respiro a mais de vida. “O iPad, com sua tela colorida e integração com as lojas online da Apple, pode tornar o download de livros, jornais e revistas tão simples e popular quanto o de músicas. Mais importante, ele possibilita a publicidade, de que a revistas americanas, em particular, dependem”, diz a reportagem.

A revista, porém, parece cética com a tábua de salvação de Jobs. “Algumas empresas de mídia estão morrendo, a um novo gadget não irá ressucitá-las. Mesmo o ‘Jesus Tablet’ não faz milagres”.

