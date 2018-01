O tablet em 1994 - Link - Estadão

Em época de crise, não faltam gurus para apontar caminhos. Antecipando-se, a editora Knight-Ridder, que hoje publica 32 jornais diários nos Estados Unidos, deu o seu pitaco para o futuro do jornalismo já nos idos de 1994. Para o grupo de mídia, não havia como fugir da digitalização e nem da queda do suporte papel. Até aí, tudo bem. O engraçado é que a visão deles, que completa 16 anos em 2010, é praticamente a mesma que antecede um provável novo produto da Apple: o tablet.

O protótipo feito nos laboratórios da Knight-Ridder, divulgado no vídeo promocional abaixo, se parece muito com o que se fala do iPad ou iSlate de Steve Jobs:

Pesquisadores do grupo de mídia apontavam, já naquela época, que as notícias migrariam para um dispositivo portátil (que fica no meio termo entre o Kindle e a nova geração de tablets). Em uma entrevista sobre o projeto, abandonado há anos, o chefe de tecnologia da empresa, Roger Fidler, disse que o tablet não decolou porque era pesado e sua tela consumia energia demais.