O Twitter do 'Link' mudou - Link - Estadão

O endereço e o nome do Twitter do ‘Link’ mudou, mas para quem já era seguidor da conta, nada muda

SÃO PAULO – O Twitter do Link mudou, assim como todos as contas da rede de microblog do Estadão. Para o leitor que já seguia o @link_estadao, nada muda. A mudança para @EstadaoLink visa apenas facilitar a vida de quem está procurando o nosso perfil por lá.

Em virtude dessa padronização, as demais contas do jornal no Twitter ficarão assim: @EstadaoEconomia, @EstadaoPolitica, @EstadaoSaoPaulo, @EstadaoCultura, @EstadaoCiencia, @EstadaoInter, @EstadaoSaude, @EstadaoArquivo, @EstadaoPaladar, @EstadaoEdu e @EstadaoViagem.

Para nos seguir, clique aqui. Além do Twitter, você pode acompanhar as publicações do ‘Link’ pelo Google+ e pelo Facebook.