O último portátil - Link - Estadão

PlayStation Vita pode ser o último de sua espécie

Caixa. Nova-iorquinos compram o PS Vita no dia do lançamento. FOTO: DONALD TRAILL/AP

SÃO PAULO – O PlayStation Vita, da Sony, sai no Brasil na quarta-feira, 29. Mas, como o hábito de consumo dos jogadores está mudando rapidamente, o modelo pode ser o último dos consoles portáteis.

O Vita, lançado nos EUA na semana passada, terá a difícil tarefa de atrair atenção de jogadores que já jogam em smartphones e levam tablets em suas mochilas. No Brasil há um obstáculo extra: o preço, salgados R$ 1.600.

Analistas estão céticos. “É quase como se a Sony desenvolvesse o produto para um mundo em que smartphones e tablets não existissem”, disse Michael Gartenberg, diretor do Gartner Research. “Custa mais do que um celular e o mesmo que a maioria dos consoles de jogos.”

Pessoas que passam horas todos os dias jogando podem não ser tão entusiastas de um aparelho portátil como eram antes. Muitos passaram a jogos baratos ou grátis em dispositivos móveis que já possuem.

Tem sim. A Sony acredita que existe um grande mercado de consumidores para o Vita, afirmou Jack Tretton, presidente executivo do PlayStation. “O público-alvo é o proprietário de um PS3, e existem 60 milhões deles por aí”, disse Tretton.

Tretton cita uma pesquisa da IDC de janeiro que prevê retomada de vendas de aparelhos dedicados de jogos da Sony e da Nintendo. Até agora, a Sony vendeu 500 mil unidades do Vita no Japão, onde o console foi lançado em dezembro. Tretton afirmou que “estaria muito grato” de vender 500 mil unidades nos Estados Unidos ao longo das próximas três semanas.

