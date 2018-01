O universo fotografado em 570 megapixels - Link - Estadão

A Dark Energy Camera registra 100 mil galáxias acoplada a um telescópio e é a câmera mais potente do mundo

SÃO PAULO – No dia 12 começou a funcionar a câmera digital mais potente do mundo. Sua objetiva não está apontada para nenhuma celebridade, mas para o céu. Acoplada ao telescópio Blanco, no Chile, a câmera Dark Energy Camera faz fotos de 570 megapixels que podem ajudar a desvendar como surgiu o universo. A resolução indica que cada imagem pode ter um tamanho de até 93 metros por 69 metros, uma área de 6.417 m².

A câmera identifica emissões de energia escura, um tipo de força amplamente disponível no universo. Os cientistas acreditam que essa energia seja responsável pelo fato de o universo estar em constante expansão. Suas fotos captam luz que está muito distante da Terra, a oito bilhões de anos-luz. Até 100 mil galáxias são registradas em uma única foto. Foram necessários oito anos para construir o aparelho, que tem aproximadamente o tamanho de uma cabine telefônica.

As potentes panorâmicas do céu de podem ajudar a entender a mecânica dos planetas e outros corpos celestes e explicar a origem do universo. “A inauguração da Dark Energy Camera começa uma significante nova era na nossa exploração das fronteiras cósmicas”, disse em comunicado oficial James Siegrist, diretor-associado de ciência para física de alta energia no Departamento de Energia dos EUA.