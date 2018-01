O valor de um talão de cheques - Link - Estadão

Muitos de vocês ficaram curiosos ou perplexos ao lerem no meu post a respeito dos equipamentos que comprei que, em meio aos artigos que trago na mochila do laptop, há um talão de cheques.

FOTO: Theo Rigby/NYT

“Adorei o post”, escreveu um leitor na seção de comentários. “Mas fiquei curioso: quem ainda leva consigo um talão de cheques em plena era dos cartões? Por quê?”

Ótima pergunta!

De tempos em tempos, sou obrigado a fazer um cheque. Talvez isto ocorra seis vezes por ano.

Se isto é mais do que o número de cheques que a maioria das pessoas faz, talvez a resposta esteja no fato de eu ter três filhos. Quando somos pais, encontramos todo o tipo de serviço que não aceita pagamento em cartão de crédito: professora de piano, bazar beneficente, fotógrafo do time de futebol, estúdio de dança e assim por diante.

Costumava levar comigo apenas uma ou duas folhas de cheque, para emergências, mas estes sempre acabavam se amassando no meio da mochila. Assim, hoje prefiro levar o talão inteiro. O talão evita que os cheques se amassem e, talvez mais importante, sempre sei onde procurar quando preciso usar um deles!

* Publicado originalmente em 9/6/2012.