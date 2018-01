Obama apresenta o iPad - Link - Estadão

Quem reclamou que o discurso de Barack Obama no Estado da União foi soterrado pelo anúncio do tablet da Apple, agora pode ter o melhor dos dois mundos. Um mash-up sincronizou a fala do presidente norte-americano com o lançamento do iPad – e o resultado é hilário.

Os autores do remix são os mesmos que assinam a versão Google Wave de Pulp Fiction (que você já viu aqui no Link).