Obama conversa com Steve Jobs sobre educação - Link - Estadão

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se reuniu nesta quinta-feira, 21, com o executivo-chefe e cofundador da Apple, Steve Jobs, com quem conversou sobre competitividade das empresas americanas, independência energética e educação.

Obama, que faz campanha na Califórnia, “estava interessado em ter a reunião” com Jobs, assinalou o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs.

A última vez que ambos se encontraram foi em 2008, durante a campanha presidencial de Obama.

Obama e Jobs abordaram sobretudo alguns projetos do presidente, como o programa “Race to the Top”.

Essa iniciativa busca reformas educacionais por meio dos investimentos do pacote de estímulo econômico do governo — US$ 4 bilhões no total.

Os dois também conversaram sobre a independência energética e maneiras de fomentar a criação de empregos.

