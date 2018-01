Obama é entrevistado ao vivo pelo YouTube - Link - Estadão

Começou um pouco antes das 17h (horário de Brasília) a primeira entrevista coletiva virtual via YouTube de um presidente norte-americano. Barack Obama estava respondendo ao vivo às perguntas enviadas pelos usuários do site de vídeos.

O envio de perguntas foi liberado na última sexta-feira (29), e as mais bem votadas (pelos próprios usuários) foram pré-selecionadas para o começo da entrevista.

A entrevista estava prevista para terminar às 17h45, mas acabou 20 minutos antes. Apesar das perguntas repassadas ao presidente americano serem moderadas, quem já tinha uma conta no YouTube pôde enviar questões sobre qualquer assunto. Entre os temas mais comentados, estavam a situação da saúde pública, a questão dos direitos na internet, os projetos ecológicos, e a legalização da maconha.

A iniciativa aconteceu no canal CitizenTube, que apresenta vídeos com informações e notícias sobre o poder executivo dos Estados Unidos. A Casa Branca também possui um canal oficial no YouTube.

O vídeo completo com a entrevista já está disponível no CitizenTube. Confira abaixo: