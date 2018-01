Obama não gosta do iPad - Link - Estadão

O presidente norte-americano Barack Obama, que deve grande parte dos seus votos à sua campanha em mídias sociais, criticou aparelhos como o iPad ou o Xbox por “pressionarem as pessoas, o país e até a democracia”. Em um discurso para cerca de mil estudantes da Hampton University, na Virginia, Obama frisou a importância da educação para construir um governo forte, enquanto criticou esses aparelhos por “transformarem informação em distração”.

“Vocês estão amadurecendo em um ambiente de mídia ininterrupta, 24 horas por dia, que nos bombardeia com todo tipo de conteúdo e nos expõe a todo tipo de discussão. Com o iPod, iPad, Xbox e Playstation, tudo se torna apenas uma diversão. É apenas uma forma de entretenimento, não uma ferramenta de fortalecimento, de emancipação”, explicou o presidente, que parece acreditar que esses dispositivos tornam as pessoas alienadas politicamente.

Ele lamentou ainda que “algumas informações das mais bizarras possam rapidamente se amplificar” em estações de rádio e, principalmente, blogs. E finalizou dizendo que não sabe “mexer em nenhum dos equipamentos” que citou.