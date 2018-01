Obama quer serviços públicos nos celulares - Link - Estadão

Presidente mandou agências do seu governo tornarem acessíveis serviços públicos para aparelhos móveis

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ordenou nesta quarta-feira, 23, que todas as grandes agências federais do país aumentem a disponibilidade de serviços públicos em telefones celulares no próximo ano, na esperança de estimular a inovação no explosivo campo das comunicações móveis.

“Os norte-americanos merecem um governo que trabalha para eles a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo”, disse Obama em um pronunciamento.

A administração de Obama tem procurado acelerar a adoção da tecnologia de serviços móveis pelo governo desde a campanha eleitoral de 2008, que foi amplamente elogiada pela forma inovadora de uso da internet para mobilizar simpatizantes.

A ordem presidencial determina que cada agência governamental norte-americana precisa tornar disponível em celulares pelo menos dois serviços utilizados pelo público dentro de 12 meses.

Em termos práticos, isto significa uma enorme expansão do acesso público aos dados do governo, de saúde e educação à energia e segurança pública. Esse estímulo, na expectativa do governo, deve aumentar empregos por incentivar a inovação.

O governo de Obama também lançou uma nova estratégia digital nesta quarta-feira para impulsionar uma entrega de serviços federais em dispositivos móveis mais eficiente e coordenada.

