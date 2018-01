Obama recomenda cuidado com o uso do Facebook - Link - Estadão

Quando um aluno perguntou como poderia se tornar ele mesmo presidente um dia, Obama fez um alerta quanto ao uso do Facebook. “Eu gostaria que todos aqui tivessem cuidado com o que vocês postam no Facebook, porque nessa era do YouTube tudo o que você faz pode ser usado contra você em algum outro momento da sua vida. Essa é a regra número um.”

Barack Obama tem um perfil no Facebook.