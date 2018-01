Obama se preocupa com ataques na China - Link - Estadão

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, continua preocupado com os ataques ao Google na China, que levaram a empresa a ameaçar sair do país, informou a Casa Branca nesta sexta-feira, 22.

O porta-voz da Casa Branca, Bill Burton, deixou claro que Obama concordou com a secretária de Estado, Hillary Clinton, que disse na quinta-feira que “países ou indivíduos que perpetrarem ataques cibernéticos devem encarar consequências e a condenação internacional”.

“Tudo o que esperamos da China são respostas”, disse Burton a jornalistas em viagem com Obama ao Estado norte-americano de Ohio.

Ele disse ainda que Obama “continua preocupado com as falhas na segurança do site”, pelas quais o Google culpou a China.