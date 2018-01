Óculos de realidade virtual do Google será lançado em 10 de novembro - Link - Estadão

Foto: Divulgação O Daydream View é um óculos de realidade virtual feito em tecido e muito fácil de usar que será vendido a partir de novembro por US$ 79.

Foto: Reuters Um dos mais esperados dispositivos de realidade virtual, o Oculus Rift, do Facebook, chegou às lojas de cerca de 20 países por US$ 599 (equivalente a R$ 2,5 mil) em abril de 2016. Para ter a experiência, o usuário precisará de um computador com grande poder de processamento. Clique aqui para ler uma análise sobre os primeiros dias com o dispositivo.

Foto: Reuters Desenvolvido pela Samsung em parceria com a Oculus VR, o Gear VR já está disponível no mercado brasileiro por R$ 800 desde dezembro de 2015. Para funcionar, ele exige o uso de um modelo recente da linha de smartphones Galaxy ou Galaxy Note, que não saem por menos de R$ 2 mil. O Gear VR utiliza a biblioteca de aplicativos da Oculus, que conta com uma boa quantidade de conteúdos desenvolvidos para o Rift, do Facebook.

Foto: Reuters O Vive é um óculos de realidade virtual produzido pela empresa de jogos Valve em parceria com a fabricante de celulares e tablets HTC. O aparelho terá controles sensíveis a movimentos para games e outras aplicações. O aparelho custa US$ 799 nos Estados Unidos.

Foto: Reuters Lançado em 2014 para promover a realidade virtual, Cardboard é um projeto aberto: o Google oferece um tutorial para que as pessoas construam seus próprios óculos com papelão, lentes especiais e imãs. Em seguida, basta acoplar um smartphone – pode ser um Android ou iPhone – com tela de até 6 polegadas para ter a experiência de imersão. É possível comprar o dispositivo já montado por, em média, R$ 50.

Foto: Reuters A Sony vai entrar no mercado de realidade virtual com o PlayStation VR. Utilizado principalmente para jogos, ele vai funcionar junto com o console PlayStation 4 e ainda vai contar com uma unidade de processamento gráfico complementar. O dispositivo chega em outubro nos Estados Unidos por US$ 399.