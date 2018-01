Oculus Rift será lançado no começo de 2016 - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – Um dos mais esperados óculos de realidade virtual, o Oculos Rift, será lançado no 1º trimestre de 2016, de acordo com a Oculus VR, desenvolvedora do aparelho. Além disso, foi informado que a pré-venda do produto será iniciada neste ano.

O projeto do Oculus Rift ganhou força após conseguir arrecadar US$ 2,5 milhões no site de crowdfunding Kickstarter e receber investimentos de empresas de quase US$ 100 milhões. E, pouco tempo depois, a companhia foi comprada pelo Facebook por US$ 2 bilhões.

Vários protótipos do dispositivo foram criados e ainda não se sabe como será a versão final do óculos. Uma tela de LCD e um sensor de movimentos, porém, estavam em todos os modelos criados até o momento.

O grande diferencial deste óculos de realidade virtual é que ele é voltado, especialmente, para games, filmes e programas interativos.

Ainda não se sabe qual será o valor do Oculus Rift.