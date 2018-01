Office 2010: um milhão de downloads - Link - Estadão

“O Office 2010 beta alcançou um milhão de downloads em apenas duas semanas! Que orgulho!”, twittou nesta quinta-feira (3), o presidente da divisão de negócios da Microsoft, Stephen Elop. O novo Office, lançado em versão para avaliação no último dia 18, é o segundo grande produto da empresa a ser disponibilizado online para testes antes de seu lançamento oficial, o primeiro foi o sistema operacional Windows 7, liberado para download em maio deste ano e só lançado oficialmente no mês passado. Até agora, ao contrário do que aconteceu com o novo Windows, nenhum problema foi apontado pelos usuários.