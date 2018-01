Office para Android e iOS? - Link - Estadão

Site diz que versão de software da Microsoft para dispositivos móveis sai em novembro

SÃO PAULO – A Microsoft pretende lançar versões de seu pacote Office para os sistemas operacionais iOS e Android. Com isso, a empresa levaria seu famoso software para tablets como o Galaxy Tab e o iPad e, possivelmente, até para smartphones como o iPhone.

A informação foi divulgada pelo site Boy Genius Report, citando uma fonte anônima. Segundo o BGR, o lançamento deverá acontecer em novebmro deste ano, para os dois sistemas.

O blog também disse que versões do Office para iPhone e iPod Touch também devem sair.

A Microsoft se negou a confirmar a notícia.