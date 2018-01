Office pode ter versão para iPad em breve - Link - Estadão

A Microsoft pretende submeter o aplicativo do Office para aprovação ‘em breve’, diz jornal; empresa não comenta

SÃO PAULO – A Microsoft está próxima de lançar uma versão para o iPad do seu famoso pacote de software para escritório, o Office. O jornal The Daily publicou nesta terça-feira, 21, que a empresa deve submeter o aplicativo para aprovação da Apple “em breve”, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. A matéria também destaca uma imagem que seria da interface do programa. Em novembro, o jornal já havia noticiado a existência de planos da Microsoft lançar uma versão do Office para o iPad, da Apple.

FOTO: REPRODUÇÃO

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A Microsoft negou ao site ZDNet que a foto publicada pelo The Daily represente o produto verdadeiro e não comentou se está desenvolvendo uma aplicação para o iPad ou se pretende criar uma versão do Office para o tablet. Ao site VentureBeat, a empresa também desmentiu o jornal: “a reportagem se baseia em rumores incorretos e em especulação. Não temos mais comentários sobre isso.” A mesma declaração foi dada ao New York Times.

O novo Office para o iPad teria uma interface semelhante à usada pela Microsoft no seu sistema para smartphones, chamada de Metro, que também será usada no Windows 8 — que deve ser lançado no fim deste ano.

Segundo o The Daily, que diz ter usado o programa rapidamente, é possível editar arquivos do Word, Excel e PowerPoint pelo tablet, armazenados tanto na memória do aparelho quanto online “na nuvem”.

O lançamento ainda não tem uma data marcada, mas o aplicativo é esperado para as próximas semanas, diz o jornal.