Oficina quer levar mulheres à programação - Link - Estadão

Na RodAda Hacker, iniciantes aprenderão a construir projetos na rede; evento ocorre na Casa Preta, em São Paulo

SÃO PAULO – Nesta sexta-feira, 8, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Em homenagem à data, será realizada neste sábado, 9, a RodAda Hacker – uma oficina de programação especial para mulheres. O objetivo do evento, que será realizado na Casa Preta, em São Paulo, é ensinar e inspirar as participantes a construir seus próprios projetos na internet.

Organizada por Daniela B. Silva, cofundadora da Transparência Hacker, a oficina terá um dia de duração e deve receber até 40 mulheres. Para cada cinco delas, haverá uma tutora ou um tutor com experiência em código e programação para orientá-las.

Os times se formarão de acordo com os projetos que as participantes desejem realizar: desenhar um site, criar um game, lidar com bancos de dados, fazer um aplicativo, entre outros. Será permitido utilizar qualquer linguagem de programação para produzi-los – especialmente HTML, HTML5, CSS e javascript.

Para participar, não é preciso ter qualquer experiência na área. “A RodAda Hacker foi pensada para meninas e mulheres que acham uma boa ideia aprender a construir sites, aplicativos e outros projetos na internet, mas que não tem experiência com programação, seja por falta de tempo, oportunidade ou coragem de colocar a mão no código”, disse a organizadora do evento, Daniela B. Silva.

As inscrições devem ser feitas pelo site do evento, e a taxa de participação é de R$ 70. É preciso que cada participante leve o seu próprio notebook para a oficina, que será das 8h às 19h.

Inspiração. Daniela B. Silva, organizadora, contou ao Link que não era muito sensível a questões de gênero. No entanto, em 8 de março de 2010, uma amiga feminista organizou um evento chamado “A Mulher na Cultura Digital”, na Casa da Cultura Digital, um dos coletivos do qual Daniela faz parte.

Daniela B. Silva organiza, com a Transparência Hacker, maratona para cruzar dados públicos na Campus Party 2013. FOTO: Tiago Queiroz/ESTADÃO

“Depois desse dia, comecei a perceber que, nos eventos que eu organizava – especialmente os hackdays, eventos de programação–, por mais que fossem abertos e gratuitos, sempre tinha poucas ou pouquíssimas mulheres; e às vezes era só eu”, disse ela. Assim, percebeu que queria inspirar outras garotas a fazer o mesmo.

Daniela conta que aprendeu a programar na tentativa de construir projetos da Transparência Hacker em parceria com o Pedro Markun, seu sócio na Esfera, sua empresa, e parceiro na criação do Transparência Hackday.

A ativista afirma que essas experiências lhe deram um ponto de partida para começar e o que o mesmo pode acontecer com as participantes do RodAda Hacker.

“Quero que as meninas e mulheres que participarem possam, além de usar os serviços incríveis que já existem na rede, também se colocar como criadoras e construtoras de novos sites, aplicativos, jogos e serviços”, afirmou. “E que possam fazer isso com autonomia, com consciência de que é totalmente possível aprender e fazer, sem se sentirem tão dependentes de empresas ou de terceiros para chegarem aonde querem.”

RodAda. O nome da oficina, RodAda Hacker, é uma referência à inglesa Ada Lovelace, conhecida como a primeira programadora do mundo. Ela criou algoritmos para a máquina analítica de Babbage, considerada um precursor dos computadores.

Agenda|

8h-9h: Credenciamento

9h: Abertura e dinânica de formação de equipes

9h30 – 10h: Estratégia de projeto com tutores

10h – 12h: Mão na massa

12h – 13h: Almoço

13h – 18h: Mão na massa

18h – 19h: Compartilhamento dos resultados

Endereço|

Casa Preta: Rua Oscar Freire, 2529, em São Paulo (em frente à estação Sumaré do metrô)

