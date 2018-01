Oi atenderá mais 100 cidades no PNBL - Link - Estadão

Empresa inciou operações dentro do plano de banda larga popular do governo

SÃO PAULO – A Oi iniciou a oferta de internet rápida dentro do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) em mais 100 minicípios, informou a companhia nessa sexta-feira, 2.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Com a entrada nas novas localidades, a operadora agora oferece acesso à internet pelo PNBL a 300 municípios em 24 Estados, segundo comunicado.

“No primeiro semestre de 2012, mais 900 municípios serão beneficiados e, até o fim de 2014, as ofertas estarão disponíveis em todos os 4.800 municípios da área de atuação da Oi”, disse nota enviada à imprensa.

Em meados deste ano, o governo lançou oficialmente o PNBL, que será operado pela Telebrás e já conta com a participação de outras grandes operadoras de telefonia, Telefônica, TIM e Claro, seja por acordos com a estatal ou com o Ministério das Comunicações.

A meta do governo é levar o acesso à internet rápida a baixos custos em todo o Brasil até 2014, buscando preços por 1 megabit por segundo (mbps) entre R$ 29,90 (onde há isenção estadual de ICMS) e R$ 35.

/ REUTERS