Oi e BB se unem por pagamento via celular - Link - Estadão

O grupo de telecomunicações Oi acertou uma parceria com o Banco do Brasil e a Cielo (antiga Visanet) para desenvolvimento de um mercado de pagamentos por celular, anunciaram as empresas nesta quarta-feira, 29.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Pelos termos do acordo, a empresa de pagamentos da Oi, Paggo, e a Cielo formarão uma nova empresa que será destinada a captura, transmissão, processamento e liquidação financeira de transações comerciais por meio de celulares. A nova empresa, Paggo Soluções de Meios de Pagamento, será controlada em partes iguais pela Paggo Acquirer e pela Cielo.

O acordo também envolve emissão de cartões de crédito e pré-pagos para a base de clientes da Oi e da Paggo.

/ REUTERS