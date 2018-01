Oi inicia serviço 4G em São Paulo - Link - Estadão

Serviço da operadora chega seis meses após concorrentes na capital paulista; conexão abrange 73% da área da cidade

RIO DE JANEIRO – A operadora Oi anunciou nesta sexta-feira o início da operação de sua rede de Internet móvel de quarta geração (4G) em São Paulo, seis meses depois de suas principais concorrentes.

As operadoras TIM, Vivo e Claro já oferecem 4G na cidade pelo menos desde abril.

Em comunicado, a Oi informou que a partir desta sexta-feira os clientes podem contratar os planos 4G em lojas próprias e algumas franquias, pagando a partir de R$ 59 mensais no plano de Internet para celular com 5 GB de franquia — não incluindo o pacote de voz.

“Estamos há dois meses fazendo tudo para afinar o 4G em São Paulo, porque se trata de um público extremamente exigente. Agora atingimos a qualidade que desejávamos”, disse à Reuters Roberto Guenzburger, diretor de produtos móveis da Oi.

Também nesta sexta-feira, Oi também inicia a oferta de 4G em Curitiba. A empresa já oferece a Internet móvel de quarta geração para clientes de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Até 31 de dezembro, levará o 4G para Campinas e São Bernardo do Campo, em São Paulo, além de mais 14 cidades no país.

Apesar de ter lançado o 4G após as concorrentes, a Oi está adiantada em relação ao cronograma de obrigações estipulado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que prevê o atendimento de, no mínimo, 50% de cobertura do 4G em São Paulo, até 31 de dezembro. A cobertura 4G da Oi em São Paulo abrange 73% da área urbana da cidade.

“Trata-se de uma tecnologia não tão popular como o 3G, tanto em custo do aparelho como do serviço”, disse Guenzburger. “Não é uma tecnologia que vai se massificar nos próximos meses, pega mais o topo da pirâmide”, disse, sem dar estimativas de crescimento da base de clientes da Oi com a chegada do 4G em São Paulo.

Com 14 modelos de smartphones compatíveis com a tecnologia, a Oi oferece aparelhos com preços a partir de R$ 899. Até o fim de novembro haverá quatro novos modelos, totalizando 18 smartphones compatíveis com a rede de quarta geração.

A operadora também lançou os novos modelos de iPhones, da Apple, com preços a partir de R$ 1.999 reais para o iPhone 5C, e de R$ 2.799 reais para o iPhone 5S. Os clientes que adquirirem um dos dois modelos poderão se conectar às redes 4G e 3G, desde que tenham planos compatíveis.

/ REUTERS