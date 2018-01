Oi lança cartão pré-pago para compras via celular - Link - Estadão

Serviço ‘Oi Carteira’ começa a ser usado em fase de teste; cartão poderá ser usado para compras e transferências

SÃO PAULO – A partir desta segunda-feira, 13, a Oi passa a emitir o Oi Carteira, cartão pré-pago recarregável que oferece funcionalidades bancárias e de crédito. Parceria com o Banco do Brasil e a Cielo, o produto será disponibilizado aos clientes aos poucos, sem procedimentos de comprovação de renda e de aprovação de crédito. Inicialmente, o produto estará sendo emitido para clientes selecionados pela Oi.

De acordo com a operadora, o Oi Carteira poderá ser usado tanto como cartão físico quanto serviço pelo

celular. O produto permite compras em estabelecimentos credenciados à rede Cielo, recargas de minutos para o pré-pago Oi, transferência em dinheiro para outros clientes do serviço e saques em terminais de autoatendimento do BB. Para fazer todas essas transações, será necessário ter em mãos o celular da Oi.

A tarifa mensal é de R$ 8,00 e permite realizar cargas de dinheiro, recargas de minutos e transferências

ilimitadas, além de um saque por mês. O valor da tarifa excedente para saques, que é de R$ 1,00 por transação, será debitado do saldo disponível no cartão. Caso o cliente opte pela versão física, é cobrada uma tarifa de R$ 10,00, que será revertida em bônus de minuto. Os valores inseridos na conta cartão pré-pago ficam sob custódia do Banco do Brasil.

A companhia explica que as transações acontecem via tecnologia S@t Push, na qual as mensagens são criptografadas e não ficam armazenadas no celular. “A rede da Oi está preparada para suportar o tráfego que será gerado pelo uso do Oi Carteira e todos os chips da operadora estão preparados para as transações mobile”, acrescenta a Oi.

