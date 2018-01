Oi leva banda larga popular a 170 cidades - Link - Estadão

Operadora anunciou que oferece serviço desde dezembro em localidades de 11 estados

FOTO: Paulo Pinto/AE

RIO DE JANEIRO – A operadora Oi anunciou nesta quarta-feira que passou a oferecer em dezembro banda larga fixa nos moldes do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) em mais 170 cidades do país, em 11 Estados.

As novas cidades atendidas estão nos Estados de Acre, Alagoas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

As ofertas da operadora seguem o plano do governo federal que tem como objetivo popularizar a Internet no Brasil, atingindo áreas mais remotas do país.

O Oi Velox nos moldes do PNBL oferece velocidade de 1Mbps e custa R$ 35 por mês, segundo comunicado. Nos Estados em que for concedida isenção de ICMS, a oferta é feita a R$ 29,90 mensais.

Com as novas cidades, a operadora passa a oferecer o serviço em um total de 3.821 municípios, o que corresponde a 79% do total de municípios da área de atuação da Oi.

A maior parte das localidades atendidas (cerca de 40%) está nas regiões Norte e Nordeste do país.