Okamiden traz divindade nipônica para brilhar no Nintendo DS - Link - Estadão

Uma das maiores surpresas da TGS 09 foi revelada pela Capcom. Okamiden, baseado no clássico Okami, para PS2 e Wii, mostra as aventuras da jovem divindade Amaterasu.

Na forma de um filhote de lobo, a divindade da luz tem a missão de espalhar vida pelas terras japonesas.

Exatamente como em Okami, o jogador precisa usar um pincel divino e “pintar” caracteres e ações na tela, para derrotar inimigos, revelar estrelas e até materializar pedras. A ação é controlada combinando o controle digital com a tela sensível ao toque.

Pelo pouco que mostrou, a Capcom praticamente fez um milagre ao conseguir gráficos tão bonitos no portátil DS, rivalizando com o genial Zelda, lançado pela Nintendo e até agora o jogo mais caprichado do portátil.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/7tFlCWUlZMI" width="425" height="344" wmode="transparent" /]