OkCupid admite fazer experiências com usuários - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook não foi o único a mexer em seus algoritmos para fazer experiências com seus usuários. O site e aplicativo de paquera OkCupid admitiu que modificou os perfis dos seus usuários para descobrir quais critérios as pessoas utilizam para escolher parceiros românticos na internet.

O OkCupid é conhecido por seu teste de compatibilidade amorosa, por meio do qual indica a um usuário perfis mais compatíveis com o seu dentro da plataforma. Mas, durante os experimentos, recomendou pessoas com pouca compatibilidade em si umas para as outras como se fossem pares ideais para ver o que acontecia. “Quando dizemos para as pessoas que elas são um bom par, elas agem como se fossem, mesmo que sejam erradas uma para a outra”, afirmou o cofundador da plataforma, Christian Rudder, em um texto sobre o assunto publicado no blog da empresa.

Em contrapartida, usuários que tinham boa compatibilidade entre si, mas o OkCupid indicou o contrário, trocaram menos de quatro mensagens. “No fundo das nossas mentes nós sempre pensamos na possibilidade de que talvez nossa fórmula funcione apenas porque dizemos para as pessoas que funciona”, afirmou o executivo.

A empresa também fez um teste com fotos, o que a levou a descobrir que elas são um elemento importante na escolha de um parceiro na internet. A empresa retirou as imagens de perfil por um dia para testar a disposição dos usuários em usar uma ferramenta de encontro às cegas. O resultado foi que as pessoas responderam com mais frequências aos contatos e tiveram conversas mais profundas, mas quando as imagens de com quem elas conversando foram reveladas, a maioria das conversas parou. “Foi como se tivéssemos acendido as luzes em um bar”, disse Rudder.

Em outro teste, a empresa retirou as informações de descrição dos perfis e descobriu que os dados têm pouco impacto no julgamento que as pessoas fazem umas sobre as outras.

As pesquisas foram publicadas no blog do OkCupid com o título “Nós fazemos experimentos com seres humanos!” . “Se você usa a internet, fica sujeito a centenas de experimentos a qualquer tempo, em todos os sites”, disse Rudder, cofundador da empresa.