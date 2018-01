Olhar inquieto - Link - Estadão

Do roteiro até a trilha sonora, diretor cria filme feito totalmente com o celular e leva projeto de inclusão digital para a África

Adriana Carranca

SÃO PAULO – Giuliano Chiaradia fala sempre na primeira pessoa do plural. “Nós buscamos estar um passo à frente, inovar” ou “Nós ganhamos muito destaque em Cannes”. “Nós”, é importante esclarecer, refere-se a ele próprio e o seu celular. Inseparáveis, eles conquistaram espaço na última edição do principal festival de cinema do mundo, em Cannes, na França, com o primeiro filme 100% feito no celular. #5CALLS chegou também à Campus Party Brasil, passou pelo International Mobile Innovation Screening, da Nova Zelândia, e o Festival Internacional da Imagem, na Colômbia, e continua rodando os grandes eventos de cinema, tecnologia e inovação.

O roteiro de 5#CALLS foi escrito por Chiaradia em cenas de 180 caracteres enviadas ao elenco via SMS (e assim também foi feito o convite para participar do filme). A equipe de gravação se resumia ao diretor – e seu celular, é claro. As imagens foram gravadas dos ângulos mais inusitados: aparelhos amarrados no corpo das atrizes. Assim, acompanha-se o percurso de Natalia Lage pelo metrô de Copacabana no horário do rush, os passos de Guta Stresser com um celular em seu All Star e os malabarismos de Julianne Trevisol, pendurada por tecidos de circo. As gravações foram transmitidas ao vivo na internet pelo site Qik.com.

O filme foi editado no Nokia N95 de Chiaradia durante as “esperas infinitas da ponte aérea Rio-São Paulo” – e, além de prêmios, o diretor ganhou uma tendinite que lhe rendeu três meses de fisioterapia. Toda a trilha sonora foi montada com ringtones. Na arte final, o diretor usou wallpapers. “Eu usei todos os recursos do celular até o seu limite”, diz. Tudo pronto, Chiaradia entrou pelo celular no site do Festival de Cannes, fez a inscrição online e também o upload do filme. Num clique, estava sentado ao lado de cineastas brasileiros como Walter Salles e dando entrevistas para canais de TV da Rússia, China e Canadá.

Até chegar ao telão de Cannes, o filme nunca havia saído da tela de 4 polegadas do celular de Chiaradia. “Eles sentiram que nós (ele e o celular) realmente buscamos estar na frente. O mais bacana foi ver como o Brasil é a bola da vez em inovação”, diz o diretor, que também usou BlackBerry e iPhone na gravação.

“Eu estava na onda de experimentar. Já tinha feito curta, videoclipe e até fotonovela com o celular. Mas eu queria ver até onde a plataforma podia ir”, diz o diretor, formado em cinema na Itália. Ele faz uma ressalva: “Você não pode gravar com celular por gravar. É preciso ter uma razão para aquilo, seja pelo imediatismo, pela praticidade, pela busca do minimalismo ou porque se quer algo inusitado. É preciso ter um argumento para utilizar essa mídia. #5CALLS, por exemplo, fala de relações virtuais.”

Inquieto. Chiaradia escreveu e dirigiu em 2004 o curta Beep…, projeto experimental considerado a primeira produção audiovisual em celular da América Latina. Foi filmado com um dos primeiros modelos de celular com câmera e contava a história de um personagem que havia perdido o aparelho. Quem o encontrava ia deixando mensagens na caixa postal.

Já na TV Globo, emissora onde trabalha como diretor no programa de Fátima Bernardes, Chiaradia fez ainda em 2004 um especial de fim de ano que trazia na abertura de cada programa um diário de bordo de Ivete Sangalo gravado direto do celular. Também fez o primeiro videoclipe de Roberto Carlos gravado com celular, para o Fantástico.

Em 2007, Chiaradia gravou os primeiros vídeos em celular das bandas Pato Fu e Detonautas. Ganhou prêmios e foi finalista de festivais – incluindo o de Gramado – com clipes feitos com celular para artistas como Fernanda Takai e Vivendo do Ócio.

No mesmo ano, quando estava em Miami para um festival de cinema brasileiro, Chiaradia lançou meio de brincadeira a primeira fotonovela do Twitter, que acabou se tornando um sucesso. A personagem era uma revista: a Playboy de Cleo Pires, que ele clicava em diferentes situações, como num restaurante ou “assistindo a um filme do festival”.

Chiaradia é um sujeito essencialmente criativo. Aos 5 anos, passou por uma série de exames médicos porque os pais acreditavam que tinha algum distúrbio – o menino não falava. As ideias passavam tão rápido por sua mente inquieta e investigativa que ele não conseguia acompanhar a velocidade em palavras. “Descobriram que meu cérebro era mais rápido do que a fala. Até hoje falo pausadamente, mas minha cabeça está a mil por hora”, diz, às vezes, saltando de um assunto para outro sem dar aviso. Sua mente já está lá na frente.

“Tudo o que tenho são minhas ideias”, escreveu em um bilhete que acompanhava uma chapa de ressonância magnética de seu próprio cérebro, enviada como currículo para a galeria La Chambre Blanche, no Canadá. Colou. Em 2011, ele passou uma temporada de 20 dias como artista residente. Lá apresentou o projeto de vídeo-instalação #microfugas, unindo arte e tecnologia. O projeto foi trazido para o Sesc paulista, onde foi adicionado um bar virtual com pessoas do mundo inteiro compartilhando drinks por videoconferência.

ArtMobile. O trabalho no Canadá rendeu a Chiaradia um convite da Embaixada do Brasil na Tanzânia para ensinar alunos da Universidade de Arte e Performance de Dar Es Salaam, capital do país africano, a usar o celular para fazer arte. Ao cruzar o oceano, surgiu a ideia do projeto ArtMobile, a menina dos olhos de Chiaradia. “Essa coisa experimental, ou seja, de tentar fazer de uma forma diferente, sempre esteve muito presente na minha vida. Mas estar no Canadá e de repente alguém na África Oriental me ligar porque viu o meu trabalho e uma semana depois eu desembarcar na Tanzânia me mostrou como a tecnologia não tem fronteiras. Assim surgiu a ideia de criar um workshop e levar isso para todo o mundo”, diz.

“Ontem, eu estava em Cannes, graças ao celular. Se eu pude, vocês também podem!”, disse a órfãos e jovens de uma comunidade em Casablanca, Marrocos, para onde levou o ArtMobile a convite de uma ONG. O workshop passou também pelo Uruguai e chegará à Nicarágua. “Foi muito bacana ver o brilho nos olhos daqueles jovens. Tudo é muito novo para eles. Me perguntavam: ‘Quer dizer que celular não é só para falar? Posso mostrar minha comunidade? Postar no YouTube para todo mundo ver?’”, conta Chiaradia, que pretende coletar imagens de celular feitas pelos alunos e transformá-las em um novo filme.

Cada edição do ArtMobile começa com uma “mobile symphony”, regida por Chiaradia com os diferentes toques do celular dos alunos. Além de música, videoclipe e cinema, ele ensina a fazer coisas como poesia por SMS e fotografia. “E se o seu celular não tem SMS para mandar poesia, não tem ringtone para fazer música nem wallpaper, não tem câmera para fotografar ou fazer vídeo, quebra essa porcaria e vamos fazer uma escultura!”, brinca, para o riso dos alunos. “Kaka, weka kwenye facebook?”, ele ouviu de um guerreiro da tribo Maasai, na Tanzânia. “Irmão, vai postar no Facebook?”

