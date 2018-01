Olimpíada no Rio agita a internet brasileira - Link - Estadão

Com o Twitter refletindo praticamente tudo de importante que acontece no mundo virtual, não é de se estranhar que o anúncio de que a Olimpíada de 2016 será realizada no Rio de Janeiro tenha chegado tão rapidamente à lista dos tópicos mais discutidos na rede social.

Os chamados Trending Topics do Twitter apresentam agora, às 17h de sexta-feira (2), exatamente 6 termos referentes aos Jogos Olímpicos – incluindo “Congratulations Rio”, “Olympics”, “Janeiro”, “Chicago”, e o novo clássico “Yes We Créu” (que ironiza o slogan da campanha à presidência de Obama).

Até mesmo o desenhista Mauricio de Sousa fez uma ilustração especial para seus seguidores no Twitter, mostrando a Turma da Mônica em trajes esportivos, e parabenizando a cidade.

Na última semana surgiram alguns boatos sobre a veracidade de um site de moradores de Chicago – umas das concorrentes à vaga de sede olimpica – que defendiam que o Rio de Janeiro deveria ser a cidade escolhida. Os boatos já foram desmentidos com a revelação de que o autor é mesmo um publicitário americano. O site, Chicagoans for Rio 2016, já exibe em sua página inicial uma mensagem parabenizando a escolha da cidade brasileira.