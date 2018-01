Oliver Stone rodará filme sobre Snowden a partir de fevereiro - Link - Estadão

FOTO: Reprodução/MEGA FOTO: Reprodução/MEGA

BERLIM – O diretor de cinema Oliver Stone, ganhador de três prêmios Oscar e quatro globos de Ouro, rodará seu filme sobre o famoso agente da CIA refugiado na Rússia Edward Snowden na Baviera, no sul da Alemanha, a partir de fevereiro de 2015, segundo informou o site especializado “Cineuropa”.

O Programa Especial de Financiamento para Coproduções Internacionais da Baviera convenceu Stone a filmar a produção, ainda sem nome, na região.

O projeto sobre o informante Edward Snowden é inspirado em “The Snowden Files”, do jornalista do “The Guardian” Luke Harding, que participou da redação do roteiro ao lado do próprio Stone e de Kieran Fitzgerald.

Stone contou, além disso, com a colaboração do assessor jurídico de Snowden, Anatoli Kucherena.

A companhia FilmFernsehFonds Bayern (responsável pelas filmagens no maior estado da Alemanha) apoiou o projeto com 1,6 milhão de euros do Programa Especial de Financiamento para Coproduções Internacionais, lançado em 2013.

No filme, o empregado da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) voa do Havaí para Hong Kong para contar ao mundo sobre o programa de vigilância americano, o que o transforma em um dos homens mais procurados pelos EUA.

Uma grande parte da rodagem, com Joseph Gordon-Levitt no papel protagonista, vai acontecer em áreas externas em Munique, assim como no Bavaria Filmstudio.

O filme também será rodado em Hong Kong e Estados Unidos. Há alguns meses Snowden disse estar muito feliz com a decisão de Stone de fazer um filme sobre sua vida. O cineasta disse que Snowden, assim como Julian Assange, era um herói.

/EFE