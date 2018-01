Onde comprar o tabuleiro de xadrez do Super Mario - Link - Estadão

Começou a venda do esperado tabuleiro de xadrez do Super Mario. De um lado, Mario, Luigi, Yoshi, Princesa Peach, Toad e outros bonzinhos. Do outro, Bowser, Birdo, Goomba, Magikoopa e outros inimigos.

Em edição de colecionador, o tabuleiro de xadrez tem as 32 figuras pintadas à mão. Para não ter confusão, as peças vêm marcadas com sua devida posição no jogo:

O tabuleiro do Super Mario custa US$ 39,99 aqui ou

US$ 44,99 aqui.