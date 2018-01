Onde fica o ambulatório?

Indagando pelo ambulatório, já que depois do yakisoba do almoço prevejo uma azia, descobri que ainda não há nenhum na CParty. Com o evento seguindo sem maiores descompassos, ninguém parece ter dado pelo falta do serviço essencial. Há apenas uma UTI móvel para casos mais graves e urgentes estacionada no portão 10.

21/01/2009 | 15h42

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo