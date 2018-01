Onde nascem e vivem os memes brasileiros - Link - Estadão

Só depois de alguns dias na mão dos usuários do VT, a piada (seja qual for) cai nos principais perfis vetores de informação do Twitter. Daí, para o público em geral, é um pulo. É do UOL Jogos que veio, também, o meme do Entei – Tá tudo bem agora.

A história é protagonizada por Paulo de Campos, um projetista 3D de 30 anos, apaixonado pelo mundo Pokémon. Em uma ocasião, Paulo (conhecido pelo nick de Lord Eternal nos tópicos do VT) contou aos amigos, emocionado, sobre um sonho que tinha tido na noite anterior.

Nele, o Pokémon Entei, seu preferido, o salvava de uma caverna perigosa e dizia “Calma, tá tudo bem agora”. De absurda a cômica, a frase pegou. Surgiu Selo de Qualidade Entei (que aparece sempre que, no fim de uma história, tudo fica bem), o perfil @enteihelp no Twitter (que assegura aos seguidores que está tudo bem agora) e até MSN, onde um Entei prestativo ouve os problemas de seus contatos para, no final… Tudo bem, você já entendeu agora.

Nem todos os memes nacionais foram criados no VT

Dourado Poder Supremo | O ganhador do Big Brother 10 ganhou o ‘poder supremo’ no jogo e começou a aparecer em tirinhas. Começou no fórum a Máfia Dourada, que levou o lutador à vitória. Leia mais

Zé Mayer Facts | Surgiram frases e fotomontagens destacando o quão imbatível é o ator na arte da conquista. Leia mais

TENSO | Sabe quando alguém faz uma careta engraçada numa foto? Pois é. O TENSO não perdoa esses pequenos deslizes do cotidiano.

Lindomar, Sub-zero brasileiro | Esse é antigo: um sujeito chamado Lindomar deu uma voadora em uma babá acusada de maltratar crianças. E foi imortalizado, em foto e vídeo, por esse feito.

DORGAS, MANO | Um dos mais nonsense, mostra um bonequinho (ou um cachorro) dizendo DORGAS, MANO.

Cersibon | A estética dos quadrinhos nonsense desenhados no paint e com grafia confusa aparece em uma série de fotomontagens. Leia mais