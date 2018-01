ONGs pedem mais transparência do Skype - Link - Estadão

Em carta aberta, entidades pedem que o serviço de videochamadas seja mais claro em relação ao uso de dados de seus usuários

SÃO PAULO – Organizações não governamentais de jornalistas e ativistas solicitaram ao serviço de videochamadas Skype a emissão periódica de um relatório que contenha que tipo de informações coleta de seus usuários e para quais governos ou empresas disponibiliza esses dados.

A reivindicação foi feita por meio de uma carta aberta direcionada a Tony Bates, responsável pela divisão do Skype, Brendon Lynch, chefe de privacidade da Microsoft, e Brad Smith, conselheiro-geral da Microsofth. A carta é assinada por 45 organizações, dentre as quais estão a Electronic Frontier Foundation (EFF), Repórteres sem Fronteiras, Global Voices e Greatfire.org, além de mais de 60 indivíduos.

O Skype permite a realização de ligações, videochamadas e o envio de mensagens instantâneas.

De acordo com as ONGs, desde a compra do Skype pela Microsoft, as duas entidades têm se recusado a fornecer informações sobre a captura e o uso de dados dos usuários do serviço.

A carta solicita que a empresa divulgue quais dados armazena de seus usuários, quais informações são liberadas para empresas e governos e os detalhes dessas solicitações. O documento também cita a versão chinesa do programa, conhecida como TOM-Skype, questionando a empresa a respeito do acesso do governo chinês às informações dos usuários.

“Outras companhias, como o Google,o Twitter e a Sonic.net já divulgam relatórios de transparência, detalhando os pedidos por dados de usuários que são realizados, duas vezes ao ano”, diz o documento. “Acreditamos que essas informações sejam vitais para os usuários mais vulneráveis do Skype, que dependem de seu software para se comunicar e, em alguns casos, para continuar vivos.”

O Skype foi comprado pela Microsoft em maio de 2011, por US$ 8,5 bilhões. Em março, o serviço de videochamadas substituirá por completo o Windows Live Messenger, serviço de mensagens instantâneas da Microsoft. Veja como migrar sua conta aqui.

