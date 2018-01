OpenKinectProject: a força do coletivo - Link - Estadão

O OpenKinect Project quer juntar a comunidade que está trabalhando sobre o Kinect. Hoje já são 1634 envolvidos, e pelo menos 200 aplicativos criados. E com a biblioteca aberta e uma comunidade ativa, o número não pára de crescer.

O Link conversou com Joshua Blake, responsável por reunir os programadores que estão trabalhando no Kinect, para a reportagem desta semana. Confira a entrevista na íntegra:

Por que você criou o Open Kinect Project?

Quando o Kinect foi lançado, já havia muita gente interessada em criar um software para ele no PC. A Adafruit sugeriu uma recompensa para encorajar alguém a tornar seus drivers para Kinect open source, o que fez muitas pessoas trabalharem sozinhas em uma espécie de corrida. Eu vi isso acontecendo e pensei, depois que o vencedor saiu: “e agora?”. Comecei a comunidade OpenKinect para manter próximos todos os indivíduos que estão trabalhando em drivers ou software para o Kinect no PC, e para encorajá-los a fazer isso em uma atmosfera de colaboração open source.

Quandas pessoas estão envolvidas no projeto?

A lista hoje tem 1634 membros, mas a maioria está apenas assistindo ao progresso. Há um grupo menor de pessoas que postam ativamente e contribuem, e um núcleo que está trabalhando em partes específicas do software.

Como o projeto funciona?

Alguns dos membros contribuem para a libfreenect, que é o nome do software de driver do Kinect. Outros trabalham em seus próprios projetos relacionados e alguns apenas assistem. Nós usamos github.com para gerenciar as contribuições para a libfreenect. Qualquer um que quer contribuir precisa apenas clonar o repositório, fazer mudanças, compartilhá-las em seus espaços no github.com, e pedir para que as adicionemos. Nós temos dois ou três núcleos que integram as requisições de todos e devagar o software vai ganhando novas ferramentas, e os bugs são eliminados.

Qual é a importância do driver open source?

Acho que ele é importante por duas razões. Primeiro, mostra a força de uma comunidade que trabalha unida para criar coisas realmente incríveis. Isso também ilustra a importância de compartilhar ideias e software open souce. Se nós tentássemos fazer tudo isso de uma maneira fechada como indivíduos e empresas, nós não teríamos essa comunidade vibrante que temos agora. Em segundo lugar, a comunidade prova que há um interesse genuíno em usar o Kinect ou sensores similares para um grande leque de aplicações, além dos jogos. Nós pensamos que a Microsoft e outras empresas recebem nossa atividade de uma maneira positiva, e irá investir nesse espaço de interface natural com o usuário.

Quais os hacks mais legais já feitos?

As pessoas estão usando o Kinect para os mais diversos fins, então é difícil escolher um. Eu preciso dizer que alguns dos artistas estão usando Kinect de uma maneira extreamamente criativa, e estão fazendo imagens e vídeos que ninguém conseguiria e sequer imaginaria fazer antes. Também há várias aplicações legais para robótica e realidade aumentada.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/bo7QUdrZAkA" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Hack do Kinect: jogando Call of Duty com o corpo e com o Wiimote

Quem são os principais colaboradores?

Meu papel é basicamente organizar o caos e às vezes fazer a ligação com outros grupos. Eu não digo a todos o que eu faço. Em vez disso, tento ter a certeza que as pessoas estão colaborando. Agora o projeto está fluindo bem, com a maioria das pessoas sabendo quais são os procedimentos. Eu também contribuo para os drivers Windows.

Kyle Machulis é o principal integrador do código. Ele pega as mudanças postadas por todos e as adiciona ao repositório principal. E Hector Martin é um dos principais engenheiros, e escreveu a primeira versão dos drivers. Ele tem muito conhecimento sobre engenharia reversa, então muitas pessoas chegam a ele para uma abordagem técnica sobre os drivers. Quando ele não é o melhor especialista, por exemplo, em questões sobre o Windows, ele encaminha para os outros.

Como as pessoas podem se envolver?

Primeiro, visitando nosso wiki e lendo sobre o projeto. Nós temos páginas lá para ajudar as pessoas a se iniciarem usando o software, e também instruções detalhadas para as pessoas que querem fazermudanças ou adicionar ferramentas. Eu também sugiro entrar para a lista de discussão.

Quantos hacks o Kinect já tem?

Eu não tenho como saber, mas estimo que já são mais de 200 aplicativos, demos ou provas de conceito usando o Kinect. E isso tudo em dois meses de lançamento do Kinect.

Alguém da Microsoft falou com vocês?

Não, ninguém me contatou diretamente. Dois executivos do Xbox foram entrevistados, e basicamente idsseram que se inspiraram pelos hacks, e que ninguém se teria problemas em usar o Kinect em seus PCs.