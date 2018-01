Opera dispara na Europa - Link - Estadão

A Opera Software viu o número diário de downloads de seus navegadores até triplicar nos países europeus, depois que a Microsoft começou a oferecer aos consumidores maior acesso a navegadores rivais do Internet Explorer. “Vimos uma alta significativa em nossa base de usuários”, disse Jon von Tetzchner, co-fundador da Opera, durante o Reuters Global Technology Summit, em Paris, na quinta, 20. “Em termos gerais, temos de nos declarar satisfeitos.” O Opera é o quarto browser mais usado da Europa, depois do Internet Explorer, do Mozilla Firefox e do Google Chrome.

Em dezembro de 2009, as autoridades regulatórias da União Europeia aceitaram o compromisso da Microsoft quanto a oferecer aos consumidores acesso melhor aos navegadores concorrentes, pondo fim a uma longa disputa antitruste. Desde o começo de março, a Microsoft vem oferecendo aos europeus a opção de selecionar entre 12 navegadores nos mais de 100 milhões de computadores pessoais novos e antigos que usam Windows.

A Opera, cujo navegador para aparelhos sem fio é o mais usado mundialmente, virou a primeira produtora desse tipo de software a ganhar acesso ao iPhone ao lançar, no mês passado, uma versão para o celular da Apple. A empresa afirmou que provavelmente também criará uma versão do programa para o iPad.

A Nokia, que vinha usando o Opera em seus celulares de preço médio, comprou no começo do ano a Novarra, concorrente da empresa, gerando especulações de que a gigante finlandesa dos celulares deixe de usar o Opera em seus aparelhos. Tetzchner disse que os dois produtos são diferentes o que permite que a Opera possa continuar trabalhando com a Nokia.